Vermeende IS-strijder wil zijn naam zuiveren

Hij wil anoniem blijven uit vrees voor het Syrische regime. De Syrische autoriteiten zetten hem naar eigen zeggen al eens zes jaar vast omdat hij met een leesclub verboden boeken las.



De man vertelt dat hij in 2011 een tijdje ondergedoken heeft gezeten bij een andere rebellenbeweging, Ahrar al-Sham. In 2014 zou hij in Nederland zijn aangekomen, met valse papieren. ,,Ik ben al meer dan drie en een half jaar in Nederland en zat daarvoor een jaar in Istanbul. Dus ik verliet Syrië al toen IS daar groot werd. Ik was geschokt. Ik heb mijn leven hier, mijn werk. Dit kan alles kapot maken." Hij zegt dat hij in een Amsterdams café werkt.