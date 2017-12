Verminkt lijk in Belgische auto had ook verbrande geslachtsdelen

Dat meldde de Belgische politie vanmiddag. Het slachtoffer is een man uit Oostende, die volgens De Standaard een dochtertje van zes had en gescheiden was. Hij had een stacaravan op de camping Marva Parken, waarin hij mogelijk is vermoord. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat een drietal mensen woensdagnacht de camping verliet in een auto. Twee kilometer verderop hield de politie, toevallig bezig met een alcoholcontrole, de wagen staande. De auto reed volgens de agenten verdacht langzaam. Bij het doorzoeken van het voertuig vond de politie het zwaar gehavende lijk in de kofferbak.



Het lichaam had zware verwondingen aan de keel en het gezicht, vermoedelijk doordat iemand geprobeerd had de man te onthoofden. De geslachtsdelen van de man zouden verbrand zijn en op verschillende delen van het lichaam zat een brandversneller, zoals benzine. Mogelijk wilde iemand het hele lichaam in brand steken. Volgens de lijkschouwer is het slachtoffer onmiskenbaar 'op een gewelddadige manier om het leven gekomen'.



Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies met de man is gebeurd en wat de drie mensen in de auto ermee te maken hebben. Het trio, een vrouw en twee mannen, wordt vandaag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Tot nu toe gaven ze allerlei warrige verklaringen voor hun gedrag. Zo beweerden ze geen idee te hebben hoe het lijk in de auto terecht was gekomen en dat dit moest zijn gebeurd toen zij de wagen eerder op de avond een kwartiertje alleen hadden gelaten. Naast de inzittenden van de auto zijn nog zeven mensen aangehouden, onder wie twee bewoners van de camping.