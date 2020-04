Vermiste arts die wereld waarschuwde voor corona ‘werkt en bedankt voor bezorgdheid’

Dagboek Italië Hoe strenger, hoe beter, maar soms is het tijd voor een beetje goed nieuws

21:00 De Italiaanse regio Lombardije is het gebied ter wereld met de meeste slachtoffers van het coronavirus, al zit New York de Noord-Italiaanse regio op de hielen. Al ruim een maand vecht het gebied tegen de epidemie en is de regiopresident Attilio Fontana het symbool van die strijd. Immer getooid met een mondkapje geeft hij zijn persconferenties en is hij voorstander van de strengste quarantaineregels. Zolang het hem uitkomt. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.