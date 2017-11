Vermiste Arubaanse peuter (3) dood gevonden

Hoe wordt Meghan een Britse royal? Etiquette die ze niet moet vergeten

14:34 Het is even wennen: als Amerikaans meisje, opgegroeid in Los Angeles, opeens verkeren tussen de upper class der upper classes. De Britse royals. Méér op stand ga je het niet krijgen. Waar moet de 36-jarige Meghan Markle als kersverse prinses in wording allemaal rekening mee houden, mocht Prins Harry het haar niet al lang en breed geleerd hebben? We zetten er een paar op een rijtje.