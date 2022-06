Vermiste baby van vermoord stel uit Texas duikt 42 jaar later op: ‘De Heer heeft geluisterd’

Het kind van een vermoord Texaans stel is 42 jaar na de gewelddadige dood van haar ouders gevonden. Dat melden diverse Amerikaanse media. Politieagenten in drie staten deden mee aan de zoektocht en de Texaanse onderzoekers vonden uiteindelijk in Oklahoma het kind, dat nu een 42-jarige vrouw is.

Holly Clouse - ook bekend als ‘Baby Holly’ - was eind 1980 voor het laatst door haar familie gezien. Haar ouders, Tina en Harold Clouse, werden op 12 januari 1981 vermoord teruggevonden op het platteland nabij Houston. Pas decennia later kon met hulp van DNA-technologie met zekerheid worden vastgesteld dat de gevonden lijken inderdaad Harold en Tina waren. Harold was doodgeslagen, Tina gewurgd. Hun kind werd niet gevonden bij hun stoffelijke overschotten.

Naar de toedracht van de moord op Holly’s ouders en haar eigen verdwijning wordt nog altijd gegist. Holly is opgevoed door een familie die haar adopteerde. Maar meer informatie is nog niet vrijgegeven over Holly’s leven vanaf haar verdwijning tot nu. Het was niet duidelijk wie Holly na de moorden meenam en hoe ze in de zorg van het adoptiegezin belandde. Ook Holly’s huidige identiteit is niet onthuld.

Quote Hoe de onderzoe­kers bij Holly uitkwamen, en of ze op enigerlei wijze zelf aan het onderzoek heeft meegewerkt, is niet bekend

Nog niet ontmoet

Wel wist de Texaanse krant Houston Chronicle te melden dat Holly dinsdag op haar werk uit de mond van de onderzoekers voor het eerst hoorde wie ze is. Hoe de onderzoekers bij Holly uitkwamen, en of ze op enigerlei wijze zelf aan het onderzoek heeft meegewerkt, is niet bekend.

Volgens het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) hoopt Holly haar biologische familie binnenkort persoonlijk te ontmoeten. ,,Hoewel ze zich realiseert dat veel mensen geïnteresseerd zijn om meer over haar en haar verhaal te horen, vraagt ze op dit moment om privacy”, verklaarde de NCMEC.

Quote Ik geloof dat Tina nu eindelijk in vrede rust, wetende dat Holly herenigd wordt met haar familie Een tante

Verheugd

De nog levende familieleden van Harold en Tina reageerden verheugd op het nieuws dat Holly nog leeft en in Oklahoma woont. ,,Holly vinden is een cadeau uit de hemel”, zei haar grootmoeder tegen de krant USA Today. ,,Ik heb meer dan veertig jaar gebeden om antwoorden en de Heer heeft geluisterd: we hebben Holly gevonden.”

Een tante had daarentegen een dubbel gevoel. ,,Ik geloof dat Tina nu eindelijk in vrede rust, wetende dat Holly herenigd wordt met haar familie”, zei ze. ,,Persoonlijk ben ik opgelucht te weten dat Holly springlevend is en goed werd verzorgd. Maar ik voel me ook verscheurd: die baby was Tina’s leven.”

Het onderzoek naar de moord op Holly’s biologische ouders loopt nog.