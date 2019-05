Vermiste Hawaiiaanse na 16 dagen levend teruggevonden in dichte bossen Maui

‘Blij, opgewonden en buiten zinnen’, reageert Amanda's moeder Julia Eller op het goede nieuws over haar dochter. ‘Ik heb er geen woorden voor, zo ongelooflijk dankbaar ben ik’. Sinds op 9 mei de auto en telefoon van de 35-jarige yogalerares op een parkeerplaats bij de Kahakapao Loop Trail werden gevonden, speurden talloze vrijwilligers onophoudelijk naar haar.



Nieuwssite Hawaii News Now meldt dat Amanda gisteren door helikopterpiloten, die door Ellers familie waren ingehuurd, op ongeveer 6 kilometer van de parkeerplaats werd gezien. Een van de vrijwilligers schrijft op de Facebookpagina Findamanda dat de vermiste vrouw de aandacht van de wentelwiek wist te trekken door, staand in een riviertje tussen twee watervallen, naar de vliegers te zwaaien.



,,We zagen haar zwaaiend in de rivierbedding staan’’, vertelt Chris Berquist die in de heli zat tegen ABC News. ,,We konden haar er veilig uithalen. Ze was niet gewond, kwam alert over en was slechts wat verbrand door de zon. Ook verloor ze haar schoenen, maar liep geen verwondingen op’’. Amanda, die in totaal 16 dagen rond in de bossen ronddoolde en zich voedde met water en planten, wist nog precies wie en waar ze was.