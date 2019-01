Vermiste Jayme (13) drie maanden na moord op haar ouders levend gevonden

Volgens de sherrif is Jayme gevonden in het plaatsje Town of Gordon in Douglas County, op zo’n honderd kilometer ten noorden van Barron County. Kort daarop is een verdachte aangehouden. Over zijn identiteit en exacte betrokkenheid bij de verdwijning van het meisje of de dood van haar ouders is niets bekendgemaakt.

Amerika was weken in de ban van de verdwijning van Jayme, die spoorloos was nadat haar ouders op 15 oktober thuis vermoord werden aangetroffen. Hun lichamen waren doorzeefd met kogels.

Een wekenlange speurtocht waaraan onder andere meer dan tweeduizend vrijwilligers meededen, leverde niets op. Er doken diverse complottheoriën over de zaak op in de Amerikaanse media. Zo zou de tiener zijn ontvoerd of zelf betrokken zijn geweest bij de dood van haar ouders. Dat laatste werd overigens direct door de sherrif de kop ingedrukt.

De autoriteiten in Barron County hebben voor vrijdag een persconferentie over de zaak aangekondigd.