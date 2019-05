Vermiste klimmer mogelijk na dertig jaar dood teruggevonden in Argentijnse gletsjer

Het lichaam werd ontdekt in een gletsjer nabij de plaats Potrerillos in de provincie Mendoza. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer precies is verongelukt. ,,Het lichaam bevond zich al heel lang in de gletsjer", zegt Alejandro Alonso, een politiefunctionaris die betrokken was bij de bergingsoperatie. ,,Op enig punt verloor de wandelaar zijn evenwicht en kwam ten val. Of de wind blies hem de gletsjer in.”



Uit DNA-onderzoek moet blijken of het inderdaad gaat om Mateo Parrilla, de Spanjaard die in januari 1990 verdween. De 35-jarige man uit Valencia zou zijn begonnen aan een klimtocht op een berg in Portrerillos maar is daarna nooit meer gezien, schrijft El Pais. Zijn verdwijning is de enige die in de regio geregistreerd werd.