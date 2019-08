Vermiste oud-Philips-topman vreesde zijn Keniase echtgenote

Meisje (2) dat wasmiddel kreeg in plaats van fruitsap, ontwaakt uit coma

19:19 De Franse peuter die zwaar verbrand raakte aan de slokdarm nadat ze in een restaurant een glas wasmiddel in plaats van fruitsap kreeg, is ontwaakt uit haar coma. Élisabeth ademt opnieuw zelfstandig en wacht op een overplaatsing naar een ziekenhuis in Parijs. Dat heeft de vader van het meisje gezegd aan de lokale nieuwssite Ouest France.