Vermiste vissers overleven 42 dagen op Stille Oceaan: bootje aangespoeld op minuscuul koraaleiland

Twee van drie vissers die sinds begin april werden vermist op de Stille Oceaan zijn na ruim zes weken ronddobberen levend teruggevonden. Hun open bootje spoelde gisteren aan op een koraaleiland. De mannen vertrokken vanuit een van de Marshalleilanden maar kregen al snel motorpech en dreven af door de harde wind en ruwe zee. Over het lot van nummer drie is nog niets bekend.

Het zes meter lange vissersbootje met daarin Godfrey Capelle en Thomas Benjamin spoelde gisteren aan op het strand van Namoluk, een ringvormig koraaleiland met zo'n 400 inwoners. Het atol, met slechts dertien vierkante kilometer het kleinste in de regio micronesië, ligt zo’n 1600 kilometer westelijk van het eiland Ebeye waar de vissers op 2 april vertrokken.

,,Ze waren mager en zwak. Precies zoals je zou verwachten na zo'n lange tijd op zee’, verklaarde minister van Volksgezondheid Jack Niedenthal van de Marshalleilanden gistermorgen lokale tijd (tien uur later dan bij ons, red.). Hij had het goede nieuws over de twee mannen vernomen van een gezondheidsfunctionaris van de regering van Micronesië. De bewindsman zei verder geen details te hebben ontvangen over de gezondheidstoestand van de vissers.

De twee mannen zullen door een patrouilleboot van de kustwacht van Micronesië worden opgehaald en overgebracht naar Weno, met ruim 13.000 inwoners de grootste stad van de eilandenstaat. Na medische verzorging wordt het duo van daaruit gerepatrieerd naar de Marshalleilanden.

Wat er gebeurde met hun collega Junior Joram (32) is niet bekend. Hij was in ieder geval niet bij Capelle en Benjamin toen eilandbewoners hun bootje ontdekten, aldus de Nieuw-Zeeland Herald. De drie raakten al snel na vertrek in de problemen door pech met hun buitenboordmotor van 40-pk. Een zoekactie door het Amerikaanse leger en de kustwacht van de Marshalleilanden leverden niets op.

Eerdere mirakels

Het is niet voor het eerst dat verdwaalde mensen een vaartocht op de Stille Oceaan overleven. In 2006 werden drie Mexicaanse vissers uit San Blas gered na drie maanden ronddobberen op zee. Een Taiwanese vissersboot pikte hen op bij de Marshalleilanden, zo'n 8000 kilometer verwijderd van hun vaderland. Ook deze vissers waren op drift geraakt na motorpech. Ze hielden zichzelf in leven met zeevogels, vis en regenwater.

Begin 2014 redden bewoners van koraaleiland Ebon, onderdeel van de Marsshalleilanden, een Mexicaan die al ruim anderhalf jaar vermist was. José Salvador Alvarenga vertrok naar eigen zeggen op 21 december 2012 met een zeven meter lange motorboot vanaf de Mexicaanse kust - zo'n 10.000 kilometer oostelijker - om een dagje op haaien te gaan jagen. Volgens hem was hij in het gezelschap van een tiener die hem hielp. Een storm zou hen uit de koers hebben geblazen. Na het opraken van de benzine dreef hun boot verder af, waarna ze ronddobberden op de Stille Oceaan, aldus Alvarenga.

Volgens hem overleefden ze door het eten van vis en zeeschildpadden. Na een maand zou de tiener zijn overleden. De Mexicaan beweerde ook vogels te hebben gegeten en hun bloed te hebben gedronken in de dertien maanden op zee. Zowel de Amerikaanse ambassadeur als de minister van Buitenlandse Zaken plaatsten vraagtekens bij het verhaal. In de eerste berichten was er sprake van dat eilandbewoners zijn beschadigde bootje spotten, zelf verklaarde de man naar de kust te zijn gezwommen toen hij het eilandje zag.

