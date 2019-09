Vermoorde oud-topman Philips in testament: Ik wil joodse begrafenis

Zus Gabrie van Straten (67) beschikte al geruime tijd over een kopie van het testament van haar broer. Dat was uit voorzorg, omdat hij in een vechtscheiding was verwikkeld met zijn Keniaanse echtgenote en vreesde voor zijn leven. Van Straten wist dat hij begraven wilde worden in Kenia - het geliefde land waar hij al ruim 30 jaar woonde - maar kende de details van zijn testament niet. Die las ze pas na de vondst van zijn stoffelijk overschot door forensische speurders in een septic tank bij zijn villa.

Acht weken

Van Straten heeft geen idee waarom haar half-Joodse broer deze begrafeniskeuze heeft gemaakt. ,,Ik kan het hem ook niet meer vragen. Mijn eerste gedachte bij het lezen, was: wat schrijft hij nu voor raars.’’ De nabestaanden - Cohen heeft naast een zus ook nog een broer - willen de laatste respecteren maar stuiten daarbij op praktische problemen.



Van Straten: ,,Tob is naar alle waarschijnlijkheid al acht weken dood. De Joodse traditie schrijft voor dat het lichaam van de dode binnen 36 uur begraven moet worden. We zijn aan het uitzoeken of het lichaam van mijn broer überhaupt nog conform die traditie begraven kan worden.’’



Maar dat is niet het enige obstakel, zegt de zus. ,,De Joodse gemeenschap in Kenia is klein. Ze telt slechts een paar honderd leden. Joodse begraafplaatsen zijn daardoor dun gezaaid. Dat beperkt de begrafenismogelijkheden voor Tob.’’