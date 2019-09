Vermoorde Tob Cohen morgen begraven, verdachte weduwe mag erbij zijn

UpdateDe in Kenia vermoorde Tob Cohen (69) zal morgen begraven worden zonder dat zijn zus daarbij aanwezig is. Zij keerde zaterdag terug naar Nederland, bevestigt een boezemvriend van de Nederlander tegenover deze nieuwssite. Cohens Keniaanse weduwe, hoofdverdachte in de zaak, heeft vandaag toestemming gekregen om de gevangenis te verlaten voor de begrafenisplechtigheid.

Tob Cohen wordt morgen om 15.00 uur Keniaanse tijd begraven op de joodse begraafplaats in Nairobi. De teraardebestelling is openbaar en zal plaatsvinden in de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur in Kenia. Cohens uitvaart stond oorspronkelijk voor vandaag gepland, maar de familie zag zich genoodzaakt de plechtigheid uit te stellen omdat de vergunning pas rond het middaguur werd verstrekt. Daardoor werd het voorbereiden van de begrafenis te kort dag.

Cohens broer Bernard zal namens de familie aanwezig zijn. Zijn zus Gabrie van Straten (67) en haar man Roy, die ruim anderhalve week in Kenia waren, vlogen zaterdag ‘om persoonlijke redenen’ terug naar Nederland. Dit omdat hun verblijf in het Oost-Afrikaanse land was voltooid en ze weer naar huis moesten vanwege allerlei verplichtingen, zo verklaarde hun advocaat tegenover Keniaanse media.

Die uitleg klopt, bevestigde Cohens boezemvriend Patrick Muiruri gisteren. ,,Het belangrijkste voor Gabrie en haar man was het vinden van Tobs lichaam. Dat gebeurde gelukkig ruim een week geleden. Daarna moesten ze nog blijven omwille van het moordonderzoek, hoofdzakelijk de afname van dna-materiaal en de afwikkeling van het overlijden. Zo moest een joodse begraafplaats gevonden worden en zaten ze vrijdag bij de notaris voor Cohens testament.’’

Twee keer begraven

De boezemvriend van de vermoorde golfmagnaat en oud-topman van Philips, zei gisteren over de eventuele aanwezigheid van Cohens weduwe: ,,Wij hopen dat ze toestemming krijgt om aanwezig te zijn bij de plechtigheid. Dit omdat ze haar man dan voor de tweede keer moet begraven. De eerste keer liet ze hem dumpen in de lege watertank in zijn tuin, nu krijgt hij een echt graf.’’

De Keniaanse Sarah W.K. (52) zit in voorlopige hechtenis en geldt als hoofdverdachte in de moordzaak. Toch kreeg ze vandaag van de rechter toestemming om bij de begrafenis aanwezig te zijn. Ze keert morgen direct na de plechtigheid terug naar de gevangenis en moet donderdag weer voor de rechter verschijnen.

Cohens weduwe, die volhoudt dat ze niks te maken heeft met de dood van haar echtgenoot, liet haar advocaat vrijdag een verzoek indienen om aanwezig te mogen zijn bij de begrafenis. Volgens de raadsman heeft zijn cliënte – die in een vechtscheiding was verwikkeld met Cohen – als wettige echtgenote het recht om haar man te begraven op een door haar gekozen moment en plek. Om die reden eiste ze zijn lichaam vorige week ook op. Daardoor kreeg ze bonje met Cohens zus, die haar broer zo snel mogelijk wilde begraven om daarmee tegemoet te komen aan zijn laatste wil. Daarin stond dat hij een joodse begrafenis wilde.

Het lichaam van de Nederlander werd op vrijdag 13 september gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa in een residentiële buitenwijk van Nairobi. De vondst maakte voor zijn familie in Nederland een einde aan twee maanden van knagende onzekerheid over zijn lot. Cohen was vermist sinds zaterdag 20 juli. Zijn zus vloog op 11 september naar Kenia om de confrontatie aan te gaan met de Keniaanse echtgenote van haar verdwenen broer. Ook wilde ze druk uitoefenen op de autoriteiten opdat de verdwijningszaak zou worden opgelost.

Gemarteld

De Nederlander bleek gruwelijk te zijn gemarteld voor zijn dood. Zo waren zijn handen, voeten en nek vastgebonden. Beide handen bleken te zijn gebroken, zijn linkerbeen verdraaid en zijn schedel ingeslagen. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. De autopsie vond donderdag plaats, maar volgens de pathologen is ook nog een toxicologisch- en dna-onderzoek nodig.

Dit omdat uit een ziekenhuisscan van het stoffelijk overschot, voorafgaand aan de autopsie, bleek dat Cohen zich had verzet tegen zijn aanvallers. Onderzoek van dna-materiaal onder zijn nagels moet daar meer duidelijkheid over geven.