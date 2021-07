‘Vernederende klap’ voor Liverpool: stad van erfgoedlijst Unesco door nieuw voetbalstadion

‘Onomkeerbaar verlies’

Unesco spreekt van een ‘onomkeerbaar verlies’. Vooral de Victoriaanse dokken aan de waterkant van Liverpool zijn volgens de organisatie zwaar ‘beschadigd’ door onder meer de bouw van het voetbalstadion. ,,De uitzonderlijke universele waarde is vernietigd. Er is een aanzienlijk verlies aan authenticiteit en integriteit’’, klinkt het ter onderbouwing van het besluit. Over smaak valt niet te twisten, ook niet voor wie van voetbal houdt. Goedkoop is het nieuwe stadion geenszins. De nieuwbouwplannen van Everton kosten rond de 500 miljoen pond, zo'n 570 miljoen euro. Het stadsbestuur ging in februari van dit jaar akkoord met de realisatie van het stadion. In maart gaf ook de Britse overheid, na bestudering van de plannen, het finale ja-woord. Lees verder onder de foto

‘Teleurgesteld’

De beslissing van Unesco is voor Liverpool een flinke kluif om te verwerken. Een vernederende klap, te meer omdat de stad pas het derde ‘monument’ ooit is dat van de erfgoedlijst wordt gehaald. In 2007 werd het beschermde leefgebied van de Arabische oryx - een soort antilope - geschrapt, omdat Oman de habitat met 90 procent wilde verkleinen ten gunste van de economische ontwikkeling.



,,Respectloos menselijk handelen heeft de waarde van het gebied vernietigd’, oordeelde Unesco. Twee jaar later verloor de Elbe-vallei in het Duitse Dresden zijn werelderfgoedstatus. De bouw van een brug door het natuurgebied gaf daar aanleiding toe. Voor de goede orde, in Liverpool draait het om meer dan de bouw van het Everton-stadion alleen. De herontwikkelingsplannen van de haven in zijn geheel zinnen Unesco niet.



