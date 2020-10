Vernietigende conclusies na coronadebacle van Ischgl: fout op fout gestapeld

Justitie in Oostenrijk vervolgt vier personen in verband met de uitbraak van het coronavirus in Ischgl. Onder hen zijn districtschef Maass en Ischgl’s burgemeester Werner Kurz. Zij worden vervolgd voor nalatigheid en het opzettelijk in gevaar brengen van mensen.



Onlangs werden de eerste civiele zaken aangespannen namens wintersporters die corona opliepen tijdens hun vakantie in Ischgl of bij de terugreis. Een van hen is de familie van een man die stierf aan Covid-19, die hij naar verluidt daar had opgelopen.



Afgelopen donderdag telde Oostenrijk nog een recordaantal stijgingen, namelijk 1209 nieuwe besmettingen. Hoewel Oostenrijk minder hard getroffen is dan andere Europese landen is er veel kritiek, omdat aan het begin van de pandemie veel toeristen in de populaire skigebieden als Ischgl besmet zouden zijn geraakt.



Daarim worden voor het komende wintersportseizoen strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Après-ski feesten gaan in de ban. Horeca moet om 22 uur dicht. In skiliften zijn mondkapjes of sjaals verplicht en blijven de ramen van de cabines open. In hotels wordt bij inchecken de lichaamstemperatuur gemeten.