Vernieuwing met de verkiezing van twintiger, voormalig vechtsporter en indianen

Vooral vrouwelijke Democratische kandidaten zorgen voor vernieuwing in het nieuw gekozen Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Zo zijn voor het eerst twee islamitische vrouwen tot het ambt verkozen, beiden voor de Democraten. Ook zullen voor het eerst twee vrouwen uit de inheemse Indiaanse bevolking hun stem laten horen in het Huis: de Democraten Sharice Davids (38) en Deb Haaland (57).

Davids is in meer opzichten een opmerkelijke verschijning: voordat ze voor de politiek koos was de vrouw uit Kansas professioneel martial arts-vechter. Ze is opgeleid tot jurist. Verder is ze een van de weinige openlijk lesbische vrouwen in de Amerikaanse politiek.

Rashida Tlaib (42) uit Detroit won zonder Republikeinse uitdager met gemak de zetel in haar kiesdistrict. Ze is een dochter van Palestijnse ouders. In 2008 werd ze als eerste moslima verkozen tot het Huis van Afgevaardigden van de staat Michigan. Ilhan Omar (36), afkomstig uit Somalië, is de tweede islamitische vrouw die een zetel heeft gewonnen. Ze ontvluchtte haar land als achtjarig meisje en kwam in 1997 met haar familie naar de VS.

Alexandria Ocasio-Cortez is als jongste vrouw ooit verkozen. Ze is de anti-Trump. De jonge socialist voerde haar campagne deels in het Spaans.