Veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven op borgtocht vrij

Uitlevering

Kouwenhoven hield zich schuil in het buitenland. Vorige week pakte Interpol hem, op verzoek van de Nederlandse justitie, op in zijn woning in Kaapstad. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Volgens lokale media had Kouwenhoven in Zuid-Afrika een tijdelijk visum gekregen tot 2020.



Hij heeft zelf altijd volgehouden dat hij onschuldig is en verzet zich tegen zijn uitlevering. Kouwenhovens advocaat Inez Weski heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Ook is er spoedprocedure gestart bij het Europese Hof voor de Mensenrechten over het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel. Vorige week nog smeekte de Nederlander de Zuid-Afrikaanse rechter hem op borgtocht vrij te laten.



,,Ik heb hooguit nog drie jaar te leven en elke dag langer in voorlopige hechtenis kan fataal zijn." Weski stelt dat er voor haar cliënt geen garanties zijn dat hij in de gevangenis gespecialiseerde zorg krijgt. Kouwenhovens gezondheid zou te broos om hem gevangen te zetten. ,,Hij was nota bene tien jaar op vrije voeten. Het is nu eerst wachten op de Hoge Raad."