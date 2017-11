Verpleegsters vertikken het stervende man (89) te helpen en barsten in lachen uit

De oorspronkelijke video is opgenomen in februari 2014. Tot zes maal toe roept de 89-jarige James Dempsey tevergeefs om hulp. Hij kan amper ademen. Verpleegkundigen vertikken het om langs te gaan bij de veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Pas om half zeven ’s ochtends, twee uur na zijn eerste oproep, komen drie van hen poolshoogte nemen.



Op de beelden is te zien hoe ze in een lachbui uitbarsten wanneer het zuurstofapparaat eerst dienst weigert. Een van hen moet lacht zo hard dat de verpleegkundige zich aan het bed moet vasthouden om steun te hebben. De bejaarde man heeft dan al het bewustzijn verloren. Hartreanimatie wordt opgestart, maar niet volledig doorgezet en een medisch urgentieteam wordt pas een uur later door de verpleegkundigen opgeroepen. Ze kunnen enkel het overlijden vaststellen.