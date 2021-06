Verraad in familie: steenrijke vrouw wil adoptiezonen onterven, zij krijgen alsnog 589 miljoen

Centraal in het complexe verhaal staat burggravin Amicie de Spoelberch, kleindochter van Adolphe de Spoelberch, die historisch aandeelhouder was van de brouwerij Artois. Die brouwerij fuseerde met Piedboeuf, wat later uitmondde in de multinational AB InBev - met merken als Hoegaarden, Leffe en Budweiser - die we vandaag kennen.