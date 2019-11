Verrassend snel akkoord over nieuwe regering in Spanje

De twee moeten nog wel voldoende steun bij enkele andere partijen vergaren. Hun 155 zetels zijn ver verwijderd van de meerderheid van 176 in het Spaanse parlement. Als er straks gestemd gaat worden over dit regeerakkoord, hebben de twee partners in ieder geval meer voor- dan tegenstemmen nodig. De drie partijen uit het conservatieve blok, die direct lieten weten geen steun te zullen geven aan ‘een regering van radicalen’, hebben samen 152 zetels.



Die gedoogsteun moet dus gevonden worden bij kleinere, vooral regionale partijen, waaronder de Baskische en Catalaanse formaties. Met een stemonthouding zouden zij Sánchez in het zadel helpen. Podemos-voorman Iglesias is altijd een fel voorstander van de dialoog mét de Catalanen geweest. Die voorwaarde staat ook in het akkoord, om zo ‘de harmonie en een normalisering van de politiek in Catalonië te garanderen’.



De grootste Catalaanse partij, ERC, heeft eerder al laten weten open te staan voor een dialoog met ‘Madrid’. De rechtse partijen in Spanje zijn fel tegen die dialoog om het conflict met Catalonië op te lossen.