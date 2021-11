Verslag uit 2G-land Oostenrijk: ‘Ik word uitgesloten van álles, behalve werk en boodschappen’

ReportageWaar Nederland fel discussieert over 2G, is het in Oostenrijk al realiteit. Hoe is dat? Een verslag uit hoofdstad Wenen, waar je als niet-gevaccineerde nog geen koffie kunt drinken in het café. ,,Daar lig ik wel wakker van.”