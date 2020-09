Verslag vanuit de VS: ‘Trump is een zakenman die de economie laat groeien’

Als Tom Donovan een kop mosselsoep gaat eten in het witte gebouwtje waar al decennia een eetcafé huist, zwijgt hij zodra politiek ter sprake komt. Donovan is een zeldzaamheid hier in de Hope Diner in Hope, een dorp in het noorden van de staat New York. Hij is van plan op Joe Biden te stemmen. Dat kun je maar beter voor je houden als je op een met bruin leer bekleedde kruk aan de vergeelde grijze formica-bar zit. ,,Degenen onder ons die geen Republikein zijn, houden hun mond maar”, zegt Donovan. ,,Het is het niet waard, ik vind die mensen veel te aardig.”