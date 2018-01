Vervroegd pensioen voor FBI-adjunct-directeur McCabe

Advocaat Bouterse: Nederland 'grote her­sen­spoel­ma­chi­ne'

16:50 De advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, Irvin Kanhai, is aan het begin van zijn pleidooi in de rechtszaak over de decembermoorden meteen uitgevallen naar oud-kolonisator Nederland. Hij schetste de omstandigheden rond 1982, toen legerleider Bouterse aan de macht was. Volgens Kanhai gedroeg Nederland zich als 'de grote hersenspoelmachine'.