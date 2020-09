Verward en een geamputeerde voet, maar toch is jihadbruid Chadia B. een gevaar voor ons land

Als de Nederlandse Chadia B. niet in haar eigen uitwerpselen in haar tent in een Syrisch kamp ligt, wacht ze bij de poort op haar moeder. Vandaag werd in een kort geding een ultieme poging gedaan B. naar Nederland te halen. De overheid wil geen vinger uitsteken: B. is ondanks haar geamputeerde voet en psychische toestand een gevaar voor ons land, wordt gesteld.

Een ontsnapping naar een huis met naar verluidt een zwembad, zoals sommige andere Nederlandse jihadbruiden voor elkaar wisten te boksen? Die zit er voor de verstandelijk beperkte en gehandicapte Chadia B. niet in, zelfs als ze het geld zou weten te verzamelen. Tot twee keer toe reisde ze af naar Syrië, toen al kampend met psychische problemen. Eenmaal daar ging het helemaal mis.



Als jihadbruid werd ze naar verluidt al snel gedumpt door haar man vanwege haar psychische problemen, die zonder medicijnen rap verergerden. In Syrië verloor ze een voet, in het kamp Al-Hol leidt ze nu een zieltogend bestaan. Als niemand haar helpt met haar luiers, ligt ze tijden in haar eigen uitwerpselen. Soms staat ze bij de ingang, wachtend op haar moeder, aan wie ze briefjes schrijft om haar op te komen halen.

Gisteren deed haar advocaat in Den Haag een ultieme poging Nederland te dwingen Chadia te helpen. Eerdere rechtszaken namens vrouwen die afreisden naar het kalifaat en daar nu vastzitten, liepen op niets uit. Maar er was wel een kleine opening voor schrijnende gevallen. En, daar is iedereen het over eens, schrijnender dan Chadia is er niet. Of, zoals de vertegenwoordiging van de staat het stelde: het is ‘akelig’.

Gevaar

Maar dat betekent niet dat B. door de overheid geholpen kan worden. Ze was volwassen toen ze afreisde en de diagnoses van haar psychische problemen kreeg ze al eerder. Wie zegt dat ze niet wist wat ze deed? Tel daarbij het beleid op – we willen ze niet terughalen – en het gevaar in de regio: we kúnnen ze niet terughalen, want dan lopen anderen risico.

Daarnaast is er nog het gevaar Chadia zelf. Haar advocaat mag zich dan geen situatie kunnen voorstellen waarin de psychotische en gehandicapte Chadia een risico voor de nationale veiligheid vormt, maar de overheid denkt daar anders over. En dat Frankrijk wel mensen kan repatriëren, staat los van de Nederlandse positie.

Of Nederland haar dan ook moet helpen, blijkt over drie weken. Dan is de uitspraak in het kort geding dat gisteren in Den Haag diende.

