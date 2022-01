Verwoestende brand in parlement Zuid-Afrika laait opnieuw op, man verdacht van brandstichting

Door de brand is een stuk dak ingestort en de zaal waar het Lagerhuis vroeger was gehuisvest, is verwoest. Ook het gedeelte waar het parlement tegenwoordig zit zou compleet zijn afgebrand. Er is verder enorm veel rook- en waterschade. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Zuid-Afrikaanse parlementsleden zijn momenteel met kerstreces.

Verdachte

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. President Cyril Ramaphosa meldde gisteren dat er een 49-jarige man is gearresteerd in het gebouw. Hij is ondervraagd en moet morgen voor de rechter verschijnen. Over zijn identiteit is verder nog niets bekend. Wel werd vandaag bekend dat de politie hem verdenkt van onder andere brandstichting, inbraak en diefstal. Volgens lokale media zou de man zich via een raam toegang hebben verschaft tot het parlementsgebouw. Het is niet bekend hoe hij de beveiliging heeft kunnen ontwijken.