Vic (6) zat klem in zwembadfilter en vecht nu voor zijn leven

De Belgische Vic (6) vecht in een Portugees ziekenhuis voor zijn leven, nadat hij op de laatste dag van zijn vakantie met zijn arm vast was komen te zitten in een onafgesloten zwembadfilter. Het jongetje ligt al vier dagen in coma.

Ruim een kwartier nadat hij met zijn arm vast was komen te zitten, kon Vic pas bevrijd worden. Michael Wanzeele, de vader van Vic, vertelt dat de hersenschade groot is. ,,Zijn toestand is niet goed, maar wel stabiel. Daar trekken we ons aan op: hij is niet verslechterd. Elke dag dat we hem bij ons hebben, is een dag gewonnen."

Michael Wanzeele was samen met zijn vrouw Ansie en hun twee kinderen Vic en Jack met een bevriend koppel en hun kinderen op een rondreis door Portugal. Een vakantievilla bij natuurpark Azeitão was de laatste stop. De kinderen mochten nog een laatste keer het zwembad in, voordat de gezinnen naar het vliegveld zouden vertrekken.

Duikspelletje

,,Vic speelde een duikspelletje", aldus vader Michael. ,,Hij dook naar de bodem en zag in het diepe deel van het zwembad een gat. Hij zwom ernaartoe en stak er - nieuwsgierig als hij is - zijn hand in. Het gat bleek de ingang van de zwembadfilter te zijn."

Vics moeder dook samen met het bevriende stel direct het water in om de jongen los te trekken. De zuigkracht was echter te groot. Ook twee brandweermannen die snel ter plaatse waren lukte het niet om Vic te bevrijden.

Uiteindelijk trapte de brandweer de deur van het tuinhuisje met de filterinstallatie in. Het apparaat werd uitgezet en Vic kon boven water worden gehaald. De jongen had ondertussen een kwartier geen zuurstof gehad.

Permanente schade

,,Het allerbelangrijkste is dat we ons kind kunnen houden", vertelt Michael. ,,Hoe we ons leven moeten aanpassen aan eventuele permanente schade zien we later wel." Het is nu afwachten hoe deze permanente schade eruit zal zien.

Op Facebook plaatste Michael een bericht waarin hij iedereen bedankt. ,,Bedankt voor al jullie lieve berichten. We hebben een mirakel nodig."