Vicepremier Australië stapt op wegens affaire met medewerkster

Door de affaire was er grote onenigheid ontstaan in de coalitie. Joyce weigerde aanvankelijk op te stappen. Premier Malcolm Turnbull kwam vorige week met een verbod op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun directe medewerkers, nadat hij het gedrag van Joyce een 'ontstellend grote inschattingsfout' had genoemd. Zijn collega noemde hem daarop 'onbekwaam'.



De centrumrechtse coalitie van Turnbull heeft maar een meerderheid van één zetel. Doordat Joyce terugkeert naar het parlement houdt de coalitie haar nipte meerderheid.



De Katholieke Joyce is al 24 jaar getrouwd met zijn vrouw en een bekend voorvechter van traditionele familiewaarden. Hij sprak bij zijn aftreden wel over de affairebeschuldiging, maar ontkende dat hij iets fout heeft gedaan. De aantijging heeft zijn beslissing om weg te gaan wel versneld. Hij zei verder te hopen dat de pers zijn zwangere minnares met rust laat. ,,Ik ben het publieke figuur, ga achter mij aan'', zei hij.



Joyce kwam in 2015 overigens nog wereldwijd in het nieuws nadat hij twee honden van acteur Johnny Depp had laten uitzetten, omdat de papieren niet in orde waren.