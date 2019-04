Vier aanhoudingen in Frankrijk om plannen van ‘extreem gewelddadige aanslag’

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zei alleen dat het de bedoeling was een ‘extreem gewelddadige terreuraanslag’ te plegen. ,,We hadden genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat er een grote aanslag werd gepland’’, sprak Castaner.



De minderjarige verdachte zou eerder hebben geprobeerd naar Syrië te reizen en is daarvoor veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook de drie volwassenen zijn bekenden van de politie, zegt een bron rond het onderzoek.



Een politiebron geeft aan dat het viertal is aangehouden op verdenking van het ‘aankopen van wapens, met een terroristische daad als oogmerk’, meldt persbureau Reuters. Frankrijk is de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks bloedige aanslagen. Jihadisten hebben er honderden mensen gedood.