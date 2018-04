Vier doden bij schietpartij op Turkse universiteit

Eyüp Kelebek, woordvoerder van de universiteit, laat weten dat er geen studenten onder de slachtoffers zijn. ,,De mensen op de universiteit zijn geschokt.'' Er zouden ook drie gewonden zijn gevallen. Op videobeelden is te zien hoe ambulancepersoneel zich ontfermt over studenten en personeelsleden. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekendgemaakt.



Vier leden van de faculteit werden gedood en drie raakten gewond. De slachtoffers zijn: plaatsvervangend hoofd van de faculteit Mikail Yalçın, de secretaris van de faculteit Fatih Özmutlu, docent Yasin Armağan, en assistent-professor Serdar Çağlak. De schietpartij vond plaats in de faculteit waar studenten hun graad kunnen halen om in de toekomst les te mogen geven.

Promovendus

De dader, Volkan Bayar (37), is een promovendus en een onderzoeksassistent aan de faculteit van het onderwijs. Hij behaalde zijn bachelordiploma aan de Gazi Universiteit in Ankara in 2004 en studeerde af in de Verenigde Staten, aan de universiteit van Denver in 2011. Zijn vrouw werkt aan dezelfde universiteit.



De rector-magnificus van de universiteit, professor Hasan Gönen, vertelde hoe de schietpartij was verlopen. ,,Onderzoeksassistent Volkan kwam de kamer van de decaan binnen. Die was er toevallig niet. Secretaris Fatih wel. Die schoot hij dood. Later schoot hij de vice-decaan en twee onderzoeksassistenten neer. Hij vluchtte het gebouw uit met zijn pistool, achterna gezeten door beveiligers. Agenten van de politie konden hem overmeesteren en arresteren.'' Gönen liet verder weten dat alle examens in de faculteit zijn opgeschort tot een latere datum.

Ontwapend en gearresteerd

De man werd na de schietpartij ontwapend en gearresteerd door de Turkse politie, melden lokale media. Hij probeerde niet te vluchten en gaf zich over aan veiligheidstroepen, zei een verslaggever van staatspersbureau Anadolu tegen CNN TÜRK. Over het motief van de schutter is niets bekend. Hij wordt nu verhoord.



Hoewel het motief van de dader van de schietpartij op de universiteit nog onbekend is, wordt op de universiteit gezegd dat beschuldigingen over vermeend lidmaatschap van de Gülen-beweging van docenten op de faculteit de reden kunnen zijn voor de moordpartij.

Gülen

Gönen liet weten dat er tegen de dader een onderzoek liep, omdat hij diverse professoren ervan had beschuldigd lid te zijn van wat in Turkije de 'Terroristische Organisatie van Fetulullah' (Gülen) wordt genoemd. Die is volgens de Turkse autoriteiten verantwoordelijk voor de verijdelde militaire coup in de zomer van 2016, waarbij zo’n 250 doden vielen.



De beschuldigde professoren eisten dat een onderzoek tegen hem geopend zou worden wegens onterechte beschuldigingen en verdachtmakingen. Het schokkende bloedbad op de universiteit wordt groots aangepakt. Er zijn drie openbare aanklagers op de zaak gezet, aldus Özdemir Çakacak, de gouverneur van de provincie Eskişehir.

Volledig scherm Een ambulance voor de Osmangazi Universiteit. © EPA