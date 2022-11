Vier doden door geweldsmisdrijf in Duitsland

Agent overleden na aanval met mes in Brussel: dader neergescho­ten

In de Aarschotstraat in Brussel is donderdagavond een agent neergestoken en overleden. De dader, die illegaal in het land verbleef, werd neergeschoten en bezweek eveneens aan zijn verwondingen. Er wordt onderzocht of er een link is met terreur. Zo zou de man zijn daad eerder op de dag aangekondigd hebben.

10 november