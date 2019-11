Vier jaar cel voor Vlaamse uroloog na verkrachting minderjarige patiënte

De 29-jarige vrouw was 15 toen ze naar de uroloog ging vanwege pijn in haar onderbuik. De specialist gebruikte bij de behandeling van de blaasontsteking en chronische bekkenbodempijn een vibrerend instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Volgens de vrouw bracht C. haar tot een orgasme, waarbij hij volgens haar opgewonden raakte.



De arts zou haar ook hebben betast en gekust. Nadat ze in therapie was gegaan besloot ze vier jaar geleden een klacht in te dienen wegens aanranding en verkrachting. De zaak heeft veel aandacht gekregen in Belgische media. Sindsdien zijn meer vrouwen met klachten over de uroloog naar voren gekomen.