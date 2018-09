Vier kinderen omgekomen bij treinongeval met bakfiets kinderopvang

De NS zegt zeer aangeslagen te zijn na het zware ongeluk. ,,We hebben verder nog geen details en worden op de hoogte gehouden door de politie. Dit is echt een vreselijk ongeval'', aldus de woordvoerder van de NS. Voor reizigers in de trein en spoorwegcollega's is hulp ingeschakeld. ,,We richten ons nu vooral op de hulp en nazorg voor de reizigers en de collega's.''



,,Hoe erg, dit dramatische ongeluk in Oss", reageert NS-topman Roger van Boxtel op Twitter. ,,Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun nabestaanden, bij de gewonden en bij de reizigers en onze collega's die erbij waren. Wat een verdriet.'' Van Boxtel was in Berlijn, maar keer nu versneld terug naar Nederland.



Staatssecretaris van Infrastructuur, Stientje van Veldhoven, heeft een 'knoop' in haar maag door het dodelijke ongeval, laat ze op Twitter weten. Van Veldhoven, die onder meer over het spoor gaat, voegt eraan toe: ,,Uit de grond van mijn hart- heel erg veel sterkte aan alle betrokkenen.''