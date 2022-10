Vier ‘Oxford’-premiers stortten VK in chaos, oppositiepartij Labour kan zijn geluk niet op

betoogOoit regeerde het Verenigd Koninkrijk over een groot deel van de wereld. In korte tijd is datzelfde land het lachertje geworden, betoogt Simon Kuper. De spelletjes van de premiers Cameron, May, Johnson en Truss (allemaal ex-Oxford) hebben het land in een puinhoop veranderd.