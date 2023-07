Vier vermisten, onder wie twee kinderen, na overstromingen in Canada

Drama op festival Tomorrow­land: vrijwilli­ger Nikola overleden door drugsge­bruik

Een medewerker van het Belgische dancefestival Tomorrowland is om het leven gekomen op de camping voor crewleden, bevestigt de organisatie. Het gaat om Nikola Stankovski, een 26-jarige Belg met Servische roots. De oorzaak van zijn dood is druggerelateerd, Dat is gebleken uit de eerste onderzoeken, zei het parket van Antwerpen tegen de Vlaamse omroep VRT. ,,Er zijn geen sporen van geweld gevonden”.