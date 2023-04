Vier zwaargewonden bij steekpartij in sportschool Duisburg: zeker een verdachte op de vlucht

In een sportschool in Duisburg zijn naar verluidt willekeurig bezoekers neergestoken met grote messen, melden Duitse media. Volgens de politie zijn zeker vier mannen zwaargewond geraakt, van wie er drie in levensgevaar verkeren.

De politie meldde dinsdagavond dat ze op zoek is naar in ieder geval één verdachte. Eerder op de avond werd nog gesproken over twee daders. De steekpartij vond plaats bij een sportschool van de keten John Reed.

Tegen deze nieuwssite zegt het bedrijf de gebeurtenis te betreuren. ,,We hopen dat alle slachtoffers snel en volledig herstellen.’’ John Reed zegt op elke mogelijke manier mee te werken aan het politieonderzoek. Op vragen over wat er gebeurd is wil de keten, met sportscholen in Duitsland, Parijs, Londen en Rotterdam, niet ingaan en verwijst naar de politie.

De politie kreeg rond 17.40 uur meerdere meldingen van de steekpartij.

De sportschool is gevestigd tegenover het gemeentehuis. Delen van de binnenstad waren dinsdagavond volledig afgezet en bewoners werd gevraagd binnen te blijven. De politie is massaal op de been met onder meer zwaarbewapende eenheden. Er zijn in ieder geval twee politiehelikopters in de lucht op zoek naar de dader, meldt de omroep WDR.

Over de achtergrond van het geweld is nog niets bekend. Duisburg ligt ongeveer een halfuur rijden vanaf Venlo.

