Vierde man op de maan Alan Bean overleden

Twee weken geleden was Bean onverwacht ziek geworden. ,,Alan overleed vredig in Houston omringd door degenen die van hem hielden'', zei zijn vrouw Leslie in een verklaring.

Straaljagerpiloot

Bean studeerde luchtvaarttechniek en werd straaljagerpiloot. Hij maakte in 1969 zijn eerste ruimtereis, met de Apollo 12 naar de maan. Net als Charles Conrad zette hij toen voet op de maan.



Vier jaar later was hij de gezagvoerder van de missie Skylab 3, naar het Amerikaanse ruimtestation Skylab.



Later werd hij kunstschilder. Maar hij liet zijn astronautenbestaan nooit meer helemaal los en gebruikte onder meer maanstof in zijn werk.