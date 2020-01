Vierde sterfgeval in China door coronavirus: landen schroeven screening op

Maandag werd door China bekendgemaakt dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens. De Chinese stad Wuhan bevindt zich in het centrum van de uitbraak van het virus waarmee meer dan 200 mensen zijn besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties komt morgen in Genève bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste. De symptomen lijken net als bij SARS op die van een griepje, met koorts en hoesten. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen. Met het coronavirus zijn ondertussen al meer dan zestig mensen besmet, al zegt het Nederlandse RIVM dat dat aantal ook vele malen hoger zou kunnen liggen .

Maatregelen beperkt

Op de luchthaven van het Australische Sydney zullen passagiers van de drie wekelijkse vluchten van Wuhan vanaf donderdag worden gecheckt op symptomen van het virus. Passagiers krijgen een informatiefolder en worden gevraagd worden zich te melden wanneer ze last hebben (gehad) van koorts of zelf bang zijn wellicht besmet te zijn. ,,We kunnen niet helemaal voorkomen dat het virus het land binnenkomt. De incubatieperiode duurt waarschijnlijk een week’’, waarschuwt de belangrijkste medische adviseur van de Australische regering over de beperkte bescherming die de maatregelen bieden.



Ook op de luchthavens van Los Angeles, New York en San Francisco in de VS worden passagiers uit Wuhan gescreend om verdere verspreiding te voorkomen. Ook Aziatische landen nemen maatregelen. Thailand laat vliegtuigpassagiers uit risicogebieden in China screenen op luchthavens in Bangkok, Chiang Mai, Phuket en Krabi. Wie symptomen vertoont, wordt uit voorzorg 24 uur in quarantaine geplaatst.



In Thailand arriveren tijdens het Chinees Nieuwjaar, dat komend weekend begint, zo’n 1300 passagiers per dag uit Wuhan. Die Chinese miljoenenstad is het epicentrum van de virusuitbraak. Minister Anutin Charnvirakul (Volksgezondheid) zegt dat passagiers ‘zonder uitzondering’ worden gecontroleerd. Taiwan en Vietnam hebben de screening opgevoerd en een reiswaarschuwing afgegeven.