Vierhonderd in Singapore gestrande KLM-passagiers weer naar huis

Woensdag kon een KLM-toestel in Singapore niet naar Nederland vertrekken. In verband met een technisch mankement werd de vlucht een dag uitgesteld. Vierhonderd passagiers moesten daardoor noodgedwongen in de Aziatische stadstaat overnachten.

Het ging voor een deel om vakantiegangers die terugkeerden uit Bali, want daar kwam het vliegtuig vandaan. Het toestel zou eigenlijk maar een korte stop in Singapore maken. Volgens KLM zijn de passagiers ondergebracht in hotels.

De reparatie van het vliegtuig nam echter meer tijd in beslag dan in eerste instantie gepland, waardoor iedereen nog wat langer in Singapore vastzat. ,,De veiligheid van passagiers en crew is niet in het geding geweest”, benadrukt de zegsvrouw van KLM.

Het bewuste vliegtuig staat nog altijd in Singapore. Wanneer het toestel is gerepareerd en weer naar Amsterdam kan vertrekken, is nu nog niet duidelijk.