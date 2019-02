Vietnam zet imitator Kim Jong-un het land uit: ‘Geen gevoel voor humor’

De Australiër, met de artiestennaam Howard X, maakte vorige week zijn opwachting in Hanoi. Hij heeft nu te horen gekregen dat zijn visum ongeldig is. ,,De echte reden is dat ik ben geboren met een gezicht dat lijkt op dat van Kim Jong-un. Dat is het echte misdrijf'', zei de Kim-imitator terwijl hij in een busje naar het vliegveld stapte.



Het is niet de eerste keer dat X botst met de autoriteiten in een land waar hij Kim imiteert. De Australiër zat vorig jaar kort vast in Singapore. Ook zorgde hij voor ophef toen hij tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea opdook voor geschokte Noord-Koreaanse cheerleaders.



,,Noord-Koreanen hebben geen gevoel voor humor’’, meent X die in Vietnam verscheen in het bijzijn van Trump-lookalike Russell White. Die mag wel blijven, maar kreeg het verzoek niet verkleed als Trump in het openbaar te verschijnen.