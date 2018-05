Vijf buitenlanders aan boord van in Cuba gecrasht toestel

Het neergestorte toestel is van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Global Air en werd gehuurd door het Cubaanse Cubana de Aviación. Volgens autoriteiten in Mexico is het gebouwd in 1979 en dus relatief oud. Het vliegtuig was op weg naar Holguin, een stad met 350.000 inwoners in het oosten van Cuba.



De Boeing stortte enkele minuten na het opstijgen neer tussen het vliegveld in het zuiden van Havana en het nabijgelegen Santiago de las Vegas. ,,We hoorden een explosie en zagen toen een grote rookwolk de lucht in gaan'', zegt een ooggetuige tegen persbureau Reuters. Het vliegtuig ligt op een veld van een boerderij en is zwaar beschadigd en verbrand.