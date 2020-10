Vijf doden door botsing vliegtuigjes Frankrijk

Backpacker Olivier stierf door hitte op pompoen­boer­de­rij, zakenman krijgt forse boete

9 oktober Een Australische werkgever heeft een boete van 65.000 dollar (ruim 36.000 euro) gekregen nadat een Vlaamse werknemer van zijn fruitboerderij was overleden aan de gevolgen van uitdroging. De rechtbank oordeelde dat zakenman Bradford Clark Rosten onzorvuldig is geweest in het verstrekken van cruciale informatie aan zijn personeel.