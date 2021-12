Vijf doden in woning bij Berlijn: ‘Ouders en drie kinderen zaten in corona-quarantaine’

Man zat 18 jaar onterecht vast voor verkrach­ting, schrijf­ster biedt excuses aan

De Amerikaanse schrijfster Alice Sebold heeft haar excuses aangeboden voor de rol die ze heeft gespeeld in de onterechte veroordeling van Anthony Broadwater voor haar verkrachting. Broadwater, die er achttien jaar voor in de gevangenis heeft gezeten, barstte in tranen uit toen hij de verontschuldiging las.

1 december