Vijf Nederlanders die ober molesteerden worden vervolgd, twee vrijgelaten

UpdateEen groep van zeven Nederlanders is opgepakt in Praag omdat zij een ober het ziekenhuis in sloegen. De reden van de mishandeling was dat de ober zei dat ze niet hun zelf meegenomen alcohol op het terras mochten drinken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de aanhouding. Vijf van de zeven mannen zullen worden vervolgd.

De politie in Praag heeft net laten weten dat twee van de vijf mannen zullen worden vervolgd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en verzet bij aanhouding. Drie andere mannen van de groep zullen in een verkorte procedure terecht staan voor (poging) mishandeling. Van de laatste twee mannen van de groep van zeven kan de politie niet bewijzen dat ze meededen aan de mishandeling. Het lijkt er zelfs op dat zij het gevecht probeerden te voorkomen. Zij zullen worden vrijgelaten.

Hoofd

Camera's legden de knokpartij vast. De ober zou op de intensive care in het ziekenhuis zijn beland. Hij moest aan zijn hoofd worden geopereerd. ,,Het gaat inmiddels weer oké met hem,'' zegt een medewerker van het restaurant telefonisch. ,,Maar ik kan je verder niet veel over zijn toestand vertellen. Maar nee, hij is niet in levensgevaar.''

Het gaat om Polpo Bar & Restaurant in het centrum van Praag. ,,Wat er gebeurde? Heel simpel: die mannen zaten op het terras met hun eigen meegenomen alcohol en het enige wat wij vroegen is of ze weg wilden gaan. Daarna ging het mis,'' zegt de medewerker van Polpo.

De mishandeling vond zaterdagavond plaats. De mannen gingen er na de mishandeling vandoor. Een dag voor de vechtpartij op het terras zou de groep ook al bij een opstootje betrokken zijn geweest.

Vol op het hoofd

Ze werden op het vliegveld opgepakt nadat een oplettende omstander ze had herkend. Tsjechische media hadden inmiddels aandacht besteed aan het incident dat op camera's werd vastgelegd. Op de filmpjes is goed te zien dat de twee obers rake klappen krijgen. Eén van de mannen slaat vele malen met zijn rechtervuist vol op het hoofd van een van de obers die op de grond is geduwd.

De mannen zouden zelfs tien jaar cel riskeren voor zware mishandeling en poging tot doodslag. De mannen zouden getrainde boksers zijn die een weekend in Praag op stap waren. Ze waren verrast dat ze werden aangehouden op het vliegveld. Ze zouden geen idee hebben gehad dat de politie naar ze op zoek was. Waar ze precies vandaan komen, is onbekend. Tsjechische media melden dat de Nederlandse autoriteiten zijn geïnformeerd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er zeven Nederlanders in Praag zijn aangehouden. De groep weigerde aanvankelijk consulaire bijstand, waarmee ze bijvoorbeeld geholpen kunnen worden een goeie advocaat te vinden, maar de vijf die nog vastzitten hebben zich bedacht. Buitenlandse Zaken heeft nu dus wél contact met ze maar wil niets kwijt over hun identiteit.