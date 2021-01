Vijfde slachtoffer aardverschuiving Noorwegen gevonden

Tripje Belgisch echtpaar loopt uit op drama: echtgenoot (50) komt om bij lawine in Zwitser­land

30 december Een Belg die in het Zwitserse Wallis op skitrip was, is bij een lawine om het leven gekomen. De 50-jarige man werd gisteren onder de sneeuw bedolven. Door de weersomstandigheden konden de reddingsdiensten hem pas vandaag terugvinden, zei de politie in de mededeling.