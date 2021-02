Vijfduizend jaar oude bierbrouwerij opgegraven in Egypte

Bier is een van de oudste dranken ter wereld. Wanneer bier precies is ontstaan is niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval was de alcoholische drank al duizenden jaren voor Christus een populaire versnapering in Mesopotamië, het gebied dat we nu Irak noemen. Uit kleitabletten konden archeologen opmaken dat de Mesopotamiërs al een ruime keuze aan biersoorten op het menu hadden staan. De brouwerij in Egypte is de eerste waar bier in zulke grote hoeveelheden geproduceerd werd.