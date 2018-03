Vijfsterrenbeweging grootste partij in Italië

De Italiaanse verkiezingen leveren volgens exitpolls vermoedelijk geen duidelijke winnaar op. Om een meerderheid in het parlement te verkrijgen heeft een blok zo'n 40 procent van de stemmen nodig. Als de eerste resultaten kloppen, lijkt dat geen partij of samenwerkingsverband te gaan lukken.

Lange rijen

Het slechte weer en de onvrede over de huidige politieke situatie zouden veel Italianen hebben tegengehouden om te gaan stemmen, zo zei de correspondent van de NOS Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal. Wel stonden er lange rijen voor sommige stembussen, wat te maken had met een combinatie van de verandering van het kiesstelsel en verkeerd gedrukte of verkeerd bezorgde stembiljetten.

In Palermo gingen circa tweehonderd stembureaus uren later open dan de bedoeling was, omdat de stembiljetten niet deugden en opnieuw gedrukt en bezorgd moesten worden. Ook in Rome waren er lange rijen voor stembureaus ontstaan. Burgemeester Virginia Raggi van Rome riep kiezers op in verband met wachttijden voor de bureaus op tijd te gaan stemmen.