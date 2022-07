Vijftien doden na Russische raketaanval op flat, zoektocht naar slachtoffers onder het puin

Frans dorp verbiedt tandenpoet­sen met kraanwater vanwege aanhouden­de droogte

In een dorp in Zuid-Frankrijk is tandenpoetsen met kraanwater tijdelijk verboden vanwege de aanhoudende droogte. Bovendien mag het water niet gedronken worden of gebruikt voor de bereiding van babymelk of rauw voedsel. Dat heeft de gemeente Bargemon, in het bergachtige achterland van Côte d’Azur, aangekondigd.

