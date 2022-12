Visser (43) dobbert twee dagen lang op boei in Atlantische Oceaan nadat hij uit eigen boot valt

Met videoEen vermiste Braziliaanse visser heeft twee dagen lang op een boei in de Atlantische Oceaan rondgedobberd. De 43-jarige man was uit zijn boot gevallen en moest maar liefst vier uur lang zwemmen tot hij een boei bereikte, waaraan hij zich vervolgens kon vastklampen. De Braziliaan werd na twee dagen gered door een collega-visser.

De 43-jarige David Soares kan het spectaculaire voorval gelukkig nog navertellen. De Braziliaanse visser vertrok op kerstdag vanaf een strand ten noorden van Rio de Janeiro om te vissen. Toen hij even later op zee aan het varen was, gleed hij van zijn boot. „De eerste tien minuten waren erg moeilijk omdat ik koste wat kost terug naar de boot wou, maar de stroming was te sterk”, vertelt hij aan de Braziliaanse nieuwssite ‘G1'.

Quote Ik dacht dat ik zou sterven van de kou voordat er hulp zou komen. Visser David Soares

De visser besefte al snel dat hij er niet meer in zou slagen om terug naar de boot te keren. Hij trok zijn overhemd en broek uit, omdat die het zwemmen heel zwaar maakten. „Het water was wild en er was ook veel wind. Daarom besloot ik me door de stroming te laten meevoeren om minder energie te verbruiken.” Na vier uur kon Soares zich eindelijk vastklampen aan een signaalboei. „Ik dacht dat ik zou sterven van de kou voordat er hulp zou komen.”

Volledig scherm De 43-jarige David Soares klampte zich twee dagen lang vast aan een boei in de Atlantische Oceaan. © Twitter

Tweede kans

Het duurde twee dagen voordat hij werd gevonden door een van zijn collega-vissers. Die was hem gaan zoeken nadat de familie van de man alarm had geslagen. De Braziliaan was uitgedroogd, maar kreeg snel medische hulp. In een video die werd opgenomen door zijn redder is hij glimlachend en grappend te zien.

De gebeurtenis gaf hem naar eigen zeggen een nieuwe blik op het leven: „Ik heb nu een tweede kans gekregen om het leven anders te bekijken en een beter mens te zijn.”

