Visser vindt spullen vermiste Arjen Kamphuis, politie sluit nog niks uit

UpdateDe politie in Noorwegen heeft spullen gevonden van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. Welke spullen wil de politie nog niet zeggen. Vrienden wachten in spanning af. ,,We zijn gelukkig met alles wat helpt om hem te vinden'', zegt goede vriendin Ancilla van der Leest.

Een visser vond de spullen gisteren rond 19.00 uur drijvend voor de kust in de buurt van de Kvænflåget, een kleine berg ten oosten van Bodø, de plaats waar Kamphuis op vakantie was. ,,Hoewel we de informatie over welke spullen we hebben gevonden voor ons willen houden om het onderzoek niet te belemmeren, kunnen we wel met zekerheid zeggen dat ze van meneer Kamphuis zijn'', zegt assistent-politiechef Bjarte Walla.

Volledig scherm Het opsporingsbericht voor Arjen Kamphuis die vermist wordt in Noorwegen. © EPA/Opsporingsbericht/Beeldbewerking AD Gisteravond heeft de politie het gebied onderzocht waar de spullen zijn gevonden, samen met de lokale afdeling van het Rode Kruis en een schip van de Noorse reddingsbrigade. ,,Het is een gebied waar nauwelijks mensen wonen. Er staan wat blokhutten, voornamelijk voor families die daar hun weekenden doorbrengen'', zegt Walla. ,,Door het gebied loopt wel een belangrijke weg en een treinspoor.''

Walla durft niet te zeggen dat de vondst van de spullen 'goed nieuws' is. Zo is het niet duidelijk of hij ook daadwerkelijk op de plek is geweest waar de spullen nu zijn gevonden. ,,We kunnen op basis hiervan nog geen theorie uitsluiten'', stelt de politieman.

De Noren onderzoeken drie scenario's. Kamphuis zou een ongeluk gehad kunnen hebben, en wacht ergens gewond op hulp of is overleden. Hij zou ook het slachtoffer kunnen zijn van criminelen. Of, de laatste optie, de cybersecurityspecialist is vrijwillig verdwenen en wil niet gevonden worden. Walla: ,,Op dit moment in het onderzoek, met alles wat we nu weten, hebben we onvoldoende informatie om conclusies te trekken.''

Ook de Nederlandse politie is onderweg naar de plek waar de spullen zijn gevonden, laat Ancilla van der Leest weten. ,,We staan in nauw contact met de politie en hopen straks meer te weten. Arjen is nu drie weken vermist en we zijn gelukkig met alles wat helpt om hem te vinden.'' Politiechef Walla is blij met de Nederlandse versterking, die bestaat uit twee rechercheurs. Met hun hulp moet de uitwisseling van informatie soepeler gaan. ,,De vermissing heeft voor ons prioriteit. Het gebeurt relatief weinig dat een buitenlander in Noorwegen verdwijnt.''

Kamphuis wordt sinds 20 augustus vermist. De politie heeft aanleiding om te denken dat hij die dag om 16:05 uur met de trein van Bodø naar Rognan is gereisd.

Tips

Eerder kwamen er 25 tips binnen na een Noorse tv-uitzending over de vermiste cybersecurityspecialist. Hij woont en werkt in Amsterdam en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland. Een getuige zegt hem begin deze maand in Denemarken te hebben gezien. ,,We onderzoeken deze tip nog'', zegt Walla.

Het is niet duidelijk hoe de gevonden spullen zich verhouden tot een eerder spoor. Tien dagen na de verdwijning van Kamphuis werd 1700 kilometer zuidelijker, even buiten Stavanger, de mobiele telefoon van Kamphuis aangezet en de simkaarten vervangen door een Duits exemplaar. Ook dat spoor wordt nog onderzocht.