VK waarschuwt ‘mini-Napoleon’ Macron in hoogoplopende ruzie over visrechten

Nederland hoort niet, maar was wél bij de G20 in Rome: ‘Hier worden zaken besloten’

Op de G20 in Rome is een doorbraak bereikt over het wereldwijde belastingtarief voor multinationals. Nederland, geen lid van de G20, was erbij. ,,Het is belangrijk hier bij te zijn, omdat hier zaken besloten worden”, aldus premier Rutte.

31 oktober