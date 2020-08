Vlaamse badplaatsen helemaal klaar met ‘strandhooligans’

In diverse kranten verschenen vanochtend arrestatiefoto’s van leden van de groep die grotendeels woonachtig is in de voorstad Laken en ook daar bekend staat als problematisch. Alseny D. (18), Dave D (18) en M.B. (20) werden maandag al voorgeleid aan de onderzoeksrechter in Brugge. Ze riskeren stevige straffen. Vanwege de grote verontwaardiging over de relschoppers – die ruzie zochten en daarna de politie bekogelden met strandmeubilair en flessen – wil de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem nu extra veiligheidsmaatregelen doorvoeren voor een harder optreden tegen ‘strandhooligans’.

Quote Die kerels zijn hier niet de baas en ze zullen het ook nooit worden Pieter de Crem, Belgisch minister van Binnenlandse Zaken Zijn aanpak doet denken aan die tegen voetbalhooligans. Probleemjongeren met een strafblad wil De Crem een strandverbod laten opleggen, vergelijkbaar met het stadionverbod in de Belgische voetbalwet. Dat kan gelden voor de hele kust en vergezeld gaan van een meldingsplicht tijdens een hittegolf bij de lokale politie. Ook zouden er hogere geldboetes kunnen worden opgelegd. ,,Die kerels zijn hier niet de baas en ze zullen het ook nooit worden”, aldus De Crem vanochtend.

Harde maatregelen

Om harde maatregelen was gevraagd door Koen Metsu, vice-voorzitter van de conservatieve Nieuwe-Vlaamse Alliantie (N-VA). ,,Oostende, Blankenberge, Knokke. Niet alleen de beelden zijn waanzinnig, maar vooral het gedrag bij bepaalde groepen jongeren kan niet langer door de beugel. We worden geconfronteerd met een acuut probleem en dat moeten wij nu de kop indrukken”, stelde Metsu op de Vlaamse zender Radio 1. ,,Er heerst een gevoel van straffeloosheid. Ik denk dat wij enkel door harde maatregelen te nemen daar een antwoord op kunnen bieden. Het gaat over criminele feiten, over vechtpartijen en een volledig gebrek aan respect voor de politie. We kunnen wel blijven praten, maar die probleemjongeren moeten wij confronteren met zwaardere straffen.”

Volledig scherm Vlaamse kranten publiceerden gisteren foto's van de arrestaties van strandhooligans. © BELGA

Zwarte lijsten

Quote Laat me duidelijk zijn: als iemand iets verkeerds gedaan heeft moet dat benoemd en veroor­deeld worden Meryame Kitir, sp.a Andere politici ondersteunden de roep om stevige maatregelen om het strandgeweld tegen te gaan, maar wilden tegelijk dat de ‘brave burger’ niet de dupe wordt van die maatregelen. Er is gevraagd om een systeem van zwarte lijsten uit te werken zoals dat bij een aantal Vlaamse recreatiecentra al bestaat en een strand -of een treinverbod voor diegenen die zich misdragen.



Linkse partijen zijn voor een harde aanpak van relschoppers maar waarschuwen ook om niet een hele groep over een kam te scheren. Meryame Kitir van de Socialistische Partij Anders (sp.a) vreest dat de incidenten aan de kust mogelijk een hele groep mensen zal stigmatiseren. ,,Hoe denkt u dat de allochtone gemeenschap zich voelt als hier uitgesproken wordt dat het altijd de allochtone gemeenschap is die het doet? Laat me duidelijk zijn: als iemand iets verkeerds gedaan heeft moet dat benoemd en veroordeeld worden.”

Etnisch profileren

Minister De Crem sprak tegen dat de politie van Blankenberge zich daags na de rellen schuldig zou hebben gemaakt aan etnisch profileren door bewuste bepaalde groepen te controleren, op basis van hun huidskleur. ,,Er is gecontroleerd op aantallen want samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden, wat de afkomst ook is. Ook zijn potentieel drank- en drugsgebruik een reden onmiddellijk op te treden”, aldus de minister vanochtend.

Volgens sommige critici zouden de bestaande preventieve (corona)maatregelen van sommige badplaatsen die al alleen met reserveringen werken voor hun recreatiedomeinen, restaurants en strandtenten, nu ook een groot deel van de dagjesmensen hard kunnen treffen. Mensen die niets te maken hebben met de relschoppers maar wel de dupe worden van nieuwe beperkingen op het strand.

Welzijnszorg, de grootste armoedeorganisatie in Vlaanderen, vreest dat veel arme stedelingen straks geen verkoeling meer kunnen zoeken in zee. Een woordvoerder op de Belgische Radio: ,,Er wordt al een groep arme mensen uitgesloten omdat de recreatiedomeinen zich vooral richten op mensen die komen consumeren en die een hotelreservering hebben. De vrije toegang tot het strand wordt zo onmogelijk gemaakt voor mensen die het moeilijk hebben. Ze kunnen nergens heen in deze hitte.”

